           Sehenswerte Josefstadt: Rundgang durch die Geschichte

'Erzähl mir von Wien' sagt Edith Michaeler zu Fritzi Kraus in dem Erfolgs-Podcast. Und das in einer ganzen Staffel speziell zur Josefstadt, zu denen die beiden Expertinnen eine besondere Bindung haben.

Wer sich den 8. Bezirk erhören mag oder die Besprechung als Audio zu einem eigenen Rundgang anhören will, ist hier definitiv richtig. 'Erzähl mit von Wien' bzw. der Josefstadt ist kurzweilig, äußerst informativ und lädt zu einer Entdeckungsreise der Stadt und der Geschichte ein - und das mit ausreichend modernen Querverbindungen, die auch heute noch viele eigene Erfahrungen in den Lokalen und Häusern des Bezirks erlauben.



Podcast: Erzähl mit von der Josefstadt



Die Staffel, die für die Josefstadt gemacht wurde, führt zunächst im Überblick durch die einzelnen 'Dörfer' der Josefstadt und dann entlang zum ersten Bezirk über die Auerspergstraße. In der zweiten Episode geht es dann schon die Lange Gasse und die Lenaugasse entlang weiter. Erkundet wird auch das Theater in der Josefstadt.



Weiter geht es dann zu den Strozzigründen, dem Hamerlingplatz, zur Pfeilgasse und zur Kirche Maria Treu. Und auch das Findelhaus, die Alser Straße und das alte AKH gehören genauso betrachtet wie die Kirchen (Weißspanierkirche) und das Landesgericht (bzw. das Gefängnis) ist Thema. Auch das Volkskundemuseum wird betrachtet - und der Verweis auf eine Folge zum Namenspatron Joseph Habsburg fehlt nicht.



Wir meinen: Hörenswert und beste Ausgangslage um den Bezirk selbst genauer zu erobern (gilt natürlich auch für die anderen Bezirke, den die beiden Expertinnen zeigen). Macht Spaß und ist lehrreich - besser kann es nicht sein, eine Führung durch den Bezirk zu bekommen!

