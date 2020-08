Termine 13.08.2020

Plätzefest statt Straßenfest

Im Corona-Jahr wird das Josefstädter Straßenfest zum Plätzefest. Es findet am 18. September 2020 statt.

Zwischen Mittag und 9 Uhr abends wird das neue Plätzefest im ganzen Bezirk verteilt stattfinden und nicht nur auf der Josefstädter Straße alleine. Das macht auch den Druck durch die Corona-Regeln leichter, wenn die Personen nicht an einem Ort zusammenkommen.



Zu finden ist das Plätzefest natürlich am Schlesingerplatz und Jodok-Fink-Platz, aber auch zB. beim Volkskundemuseum und weiteren Orten im Bezirk. Die Veranstaltungen hängen nicht am Wetter, finden also in jedem Fall statt.



Was die letzten Jahre los war, findet sich in den Fotoserien der letzten Jahre. Diese kann man unten bein den Links abrufen.

#Fest #Bezirk #Josefstadt #2020 #Corona







