Josefstadt 29.06.2021

Trude Waehner Platz wird umgebaut

Der Alser Spitz wird für 275000 Euro durch Pflanzen und Wasser gekühlt. Das meiste Geld dazu bekommt der Bezirk von der Stadt zugeschossen.

Der Bereich zwischen Skodagasse und Alser Straße ('Humanic') soll durch Bäume und einen kleinen Springbrunnen kühler werden, dazu kommen noch neue Sitzgelegenheiten. Aus dem Titel der 'Klimamusterstadt' wird hier viel Geld investiert.

