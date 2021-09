Termine 08.09.2021

Straßenfest in der Josefstadt

'Josefine' nennt sich das Fest auf der Josefstädter Straße am 17.9.2021. Mit dem neuen Bezirksvorsteher kommen auch neue Veranstaltervereine ins Spiel.

Das übliche politische Spiel also auch in der Josefstadt, wo die Straße in einen grünen Lockdown gefeiert werden soll. Die Hauptbühne bleibt an der Querung Albertgasse, DJ- und Diskussions-Bühnen sind weiter unten zu finden. Dazwischen sind einige Attraktionen für Kinder zu finden. Über die ganze Länge werden die Lokale des Bezirks für kulinarische Beiträge sorgen.



Das Straßenfest startet um 14 Uhr und wird bis 22 Uhr die ruhige Josefstadt beschallen. Zumindest dann, wenn dann 'Lockdown' nicht auch die Corona-Lage beschreibt.

#Fest #Bezirk #Josefstadt #2021







