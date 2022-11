Aktuelles 26.11.2022

Wien bekommt endlich neue Regeln für eScooter

Scooter werden ab Mitte nächsten Jahres neu reguliert. Die Rathauskoalition hat Rahmenbedingungen gegen den Wildwuchs und gegen die Belästigung durch Leih-Scooter definiert.

Die einfachste Lizenzregulierung ist die Anzahl der Scooter: In der Innenstadt im ersten Bezirk dürfen nur noch 500 Roller unterwegs sein, in den Bezirken innerhalb des Gürtels nur 1500. Die Betreiber müssen das über ihre Software sicherstellen und ansonsten Strafen zahlen.



Insgesamt müssen die Systeme intelligenter werden und auch sonstiges Fehlverhalten per GPS, App und Steuerung verhindern. Etwa das Abstellen am Gehsteig wird so nicht mehr möglich, dafür wird es explizite Roller-Parkplätze geben. Auch Geschwindigkeits- und Fahrbeschränkungen werden eingeführt. Die Scooter erhalten Blinker und Beleuchtung, auch akustische Warner sollen verpflichtend werden.



Die neuen Regeln treten mit Start der nächsten Saison im Mai 2023 in Kraft. Eine überwiegende Mehrheit der Wiener und selbst der Scooter-Fahrer hat in einer großen Umfrage für diese Maßnahmen gestimmt.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wien #Scooter #Roller #Gesetz







Auch interessant!

Zu viele Verkehrsrowdies

27% der Fußgänger ignorieren rote Ampeln. 70% der Radfahrer ignorieren Stopschilder, 80% der Scooterfahre...



Citybikes in Wien am Ende

Die Hälfte der Stationen werden abgebaut, die Stadt übernimmt keine Finanzierung mehr für das System an L...



Hacker am eScooter

E-Scooter sind äußerst anfällig für Angriffe von Hackern, die es auf den Diebstahl von wichtigen Daten ab...



Der Killer-Scooter!

Hätten Sie gedacht, dass in einem Roller so viel zerstörerische Energie stecken kann? Dieser hier vernich...