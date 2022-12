Politik 16.12.2022

Wohnen und arbeiten statt Bobo und Party

Es läuft viel schief in der Stadt, insbesondere in den Ecken der Freizeitgesellschaft, die zu den 'Bobo'-Bezirken gezählt werden. Der 8. Hieb ist drauf und dran, in die gleiche Falle zu tappen.

Die Stadt hat viele Funktionen und ist die Lösung so mancher Aufgabe, vor der wir Menschen stehen. Dinge, die wir sogar in Menschenrechten festschreiben, weil sie so wichtig für die Gesellschaft und unseren Wohlstand sind. Wohnen und arbeiten können zählt da dazu, bei den neuen Herausforderungen (Stichwort: Klimawandel) ist es auch die Stadt, die durch geringen Fußabdruck pro Einwohner positiv wirkt.



Zu viel Wohlstand - zumeist geerbt statt erarbeitet - ist hier aber ein steigendes Problem. Die als Boboisierung bezeichnete und in den vorwiegend 'grünen' Bezirken erlebbare Abgehobenheit von der Realität schadet der Gemeinschaft und spaltet die Gesellschaft. Die einen bauen sich ihre Freizeitlandschaft, pflanzen am liebsten Wälder in die Stadt, feiern in Lokalen und zelebrieren ihre Work-Life-Balance. Und sie missionieren samt Verbotspolitik und Schikane am liebsten die anderen, jene, die für ihren Unterhalt arbeiten müssen, in der Stadt ohne zusätzliches Haus am Land wohnen, ein produktives Leben nachgehen. Zweitere sind glücklicherweise noch in der Mehrheit, sonst wäre der Spaß nicht mehr finanzierbar. Lauter sind aber erstere.



Und die treiben die Politik vor sich her. Etwa bei Schikanen für Autofahrer und Parkende, immerhin die Mehrheit der Haushalte. Jene, die mehr Zahlen als Kosten verursachen und meist angewiesen darauf sind, auch wenn andere Gerüchte gestreut werden. Und insbesondere die Unternehmen, die heute vielfach nur noch mit dem 36-Euro-Tagesschein kurzparken können, heißt: Nur noch per Strafzettel die notwendige Parkzeit oder einen halbwegs nutzbaren Platz verwenden können. Lieferdienste sind da genauso betroffen wie die diversen Dienstleister, die in der Stadt gebraucht werden. Gerade auch von den 'Bobos'.



Gerade im achten Bezirk sind die Schattenseiten einer solchen verfehlten Politik nicht nur zu merken, sondern werden auch noch fortgeführt. So ist der Plan, die Schnittstelle auf der Höhe der Josefstädter Straße und Albertgasse/Skodagasse abzusperren, wieder eine Schikane mehr für die Bewohner. Denn während hier aktuell keine Probleme existieren, werden neue geschaffen: lange unnötige Wege und Wartezeiten für Autofahrer und die Logistik schaffen neuen Verkehr und erneut Nachteile für jene, die hier arbeiten und wohnen.



Dieser wertschöpfende Anteil der Bevölkerung wird aber ohnehin schwinden, wenn die Partygesellschaft weiter für Lärm und Belästigung sorgt. Bis tief in die Nacht ist der Bezirk mittlerweile durch 'singende', betrunkene und störende Besucher genauso durchzogen wie von Lokalen, die keine Grenzen mehr kennen - Musikanlagen bei offenen Türen und Fenstern aufzudrehen, polternde Gäste vor dem Lokal agieren zu lassen und mehr ist nicht mehr unüblich. Dass laute Lokale in ruhige Wohnhäuser gelassen werden, Schanigärten sogar außerhalb der Ferienzeiten gefördert werden, fordert Tribut. Und trotzdem werden Nahversorger und Händler durch immer mehr Party und Lokale ersetzt.



Es wird Zeit, dass sich die zu stille Mehrheit gegen diese Auswüchse der Gesellschaft stellt. Es muss wieder für jene Politik gemacht werden, die für Wohlstand und Fortkommen aller aufkommen. Und nicht nur für die Freizeitgesellschaft, die auf deren Kosten die eigentlichen Funktionen einer Stadt für ihre Einwohner torpetiert. Doch wie könnte die Wende funktionieren? Wo zuerst in der Josefstadt ansetzen?

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

