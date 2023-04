Politik 07.04.2023

Mickel zieht sich zurück

Die ehemalige Bezirksvorsteherin und jetzige Vize in der Josefstadt zieht sich aus beruflichen Gründen vom Amt zurück und übergibt an Adam Christian.

Auch den Posten der ÖVP-Bezirksleitung wird sie beizeiten abgeben und sich auf ihre neue Position als Vizegeneral bei der SVS (Sozialversicherung der Selbstständigen) beschränken. Veronika Mickel hat auf einem VP-Posten im Bezirk (was man bei der Wahl mit gelben Bürgerlisten-Plakaten genauso wie mit einer 'grünen' Politik in der Josefstadt kaum bemerken konnte) während der Aufspaltung der grünen Partei den Bezirksvorsteher zurückerobern können, die beiden 'echten' Grünen haben sich zuletzt aber wieder vereint und als Schmied gegen Schmiedl gewinnen können. Seither ist Mickel nur noch als Vize im Bezirksparlament.



Nun dürfte es an Adam Christian liegen, der in der Bezirksvertretung die Nachfolge übernimmt und wohl auch in der Partei dafür sorgen wird müssen, wieder eigenständiges Profil gewinnen zu können. Die Josefstadt war schließlich eine der Ecken der Stadt, in der die Volkspartei keine schlechten Karten in der Wählergunst hatte. Ob es bis zur nächsten Wahl gelingen kann, sowohl die neue Person an der Spitze, als auch eine erkennbare eigene Position bekannt zu machen, steht aber in den Sternen. Wählbare Alternativen zur Auswahl zu haben, wäre den Bewohnern des Bezirks aber zu wünschen.

