Josefstadt 02.05.2023

Linie 12 statt 33er

Der neue 12er wird ab 2025 zum Stadtbild in der Josefstadt gehören. Die Querverbindung zwischen 2., 20., 9. und 8. Bezirk ändert aber auch andere Routen.

Am Nordwestbahnhof und Nordbahnhof entstehen neue Notwendigkeiten einer guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr, die Linie 12 der Wiener Linien wird das als Straßenbahn bieten. Im 8. Bezirk wird sie an die U6 Josefstädter Straße angebunden und übernimmt ab hier einen Teil des 33ers, der nicht mehr bis in den 8. Bezirk kommt. Der 33er wird die kurze Strecke bis zum Franz Josefs-Bahnhof nehmen, also den 20. und 9., Bezirk verbinden.



Mit dem 12er kommen auch Josefstädter an die Linien U1, U4 und U6, allerdings teilweise an anderen Stellen als bisher mit dem 5er. Auch die U5 wird man damit erreichen, sobald sie gebaut ist - die U2 bleibt dem 5er vorbehalten.



Fahren wird der 12er dann anders als der 5er und 33er an der anderen Seite der Strecke, wo er die Drescherstraße 'mitnimmt' (S-Traisengasse), beim Nordbahnhof dann nordöstlich des Pratersterns (also näher zur Donau) fährt und die Vorgartenstraße entlang bis fast zur Messe gelangt.

