Freizeit 17.08.2023

Genuss und Kulturspaziergang

Am 1. September findet eine Veranstaltung der Kaufleute im 8. Bezirk statt, die Kultur und Genuss verbinden soll.

Der 'Spaziergang' führt 'umadum im 8.', beginnend von der Alser Straße 45 um 15 Uhr. Bis 23 Uhr geht es dann quer durch den Bezirk bis zur Lerchenfelder Straße. Besucht werden historische Orte, aber auch Geschäfte und Lokale am Weg.



Rätsel und Kleinkunst auf den Straßen wird genauso geboten wie ein Ausklang im Palais Freiluft (Auersperg). Im Bezirk wird per Flugblatt über weitere Details informiert.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kultur #Kunst #Veranstaltung







Auch interessant!

Musikalische Weltreise

Die Kaufleute im 8. organisieren am Donnerstag den 22.5.2014 einen Abend rund um die Musik. Dazu gibt es ...



Libelle am MQ

'Ein Penis am Leopold Museum!' Nach der Ausstellung nackter Männer ist im MQ wieder die Öffentlichkeit in...