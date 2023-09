Termine 02.09.2023

Josefstädterstraße am 22.9. gesperrt

Das jährliche Event der Bezirkspolitik sorgt diesmal am 22. September 2023 für Lärm und gesperrte Verkehrswege. Was das Straßenfest sonst noch bringt, steht hier.

An dem gesamten Tag der Veranstaltung, die zwischen 14 Uhr und 21 Uhr stattfindet, ist der Bereich abwärts der Querung zur Albertgasse weitgehend nicht benutzbar. Es gilt komplettes Parkverbot, die Veranstaltung behindert dann aber auch Auto- und Öffi-Verkehr. Die Straßenbahn 2 fährt dann nicht auf die Einkaufsstraße, die durch fehlenden Parkraum ohnehin geplagten Anrainer werden kaum Platz für Besucher lassen können. Wer von außerhalb kommen möchte, sollte Termine verschieben oder mit weiten Fusswegen rechnen. Der Einkauf oder Lokalbesuch in der größeren Umgebung der Straße wird an diesem Tag auch wieder nicht anzuraten sein.



Für jene, die hier nicht arbeiten oder leben müssen, gibt es dagegen Unterhaltung unterschiedlichster Art am Straßenfest: Kinder finden Aktivitäten (Hüpfburg bis Polizeiinfostand) und Kinderlieder auf den Bühnen, Erwachsene (erträglich zumindest nach ausreichend Alkoholgenuss) auch Musik auf Bühnen und Speisen bei den Standlern. Traditionell präsentieren passend zum Schulstart auch die Bildungseinrichtungen des Bezirks ihr Angebot. Ein Highlight dürften die Backstageführungen im Theater an der Josefstadt sein, die (nur) zum Start des Festes angeboten werden.



Josefstädterstraßenfest 2023 (Wien)



Die Josefstädterstraße kann dann erst wieder ab 23.9. benutzt werden. Nach Mitternacht sollte auch der Abbau erledigt sein, nachdem um 21 Uhr das Straßenfest 2023 beendet wird.

