Aktuelles 07.01.2024

Eistraum Wien 2024 startet am 19.1.

Heute ist der 'kleine' Eistraum zu Ende gegangen, der parallel zum Christkindlmarkt gestartet ist. Der große Wiener Eistraum 2024 startet aber in Kürze.

Bereits am 19.1. geht es wieder los, wenn neben den kleinen Flächen, die auch neben dem Weihnachtsmarkt am Rathausplatz in Wien verfügbar waren, wieder die großen Eisflächen beinhaltet. Mehr als die dreifache Fläche gibt es dann, etwa 9500 Quadratmeter werden den Eisläufern dann am Rathausplatz verfügbar gemacht.



Auf Sparmaßnahmen wie zuletzt, wo Energie knapp war, verzichtet Wien in diesem Jahr wieder. Allerdings schaut man beim Veranstalter auf neue Möglichkeiten, Energie sinnvoll einzusetzen: Abwärme wird für die Heizung benutzt und neue Sonnenkollektoren werden getestet.



Die zweite höhere Eis-Fläche (angeblich weltweit die einzige zweistöckige Eislaufplatz-Installation) wurde neu angebunden ('Sky Way') und vergrößert, es gibt also auch Neues in diesem Jahr zu entdecken. Die Kinder- und Übungsflächen stehen wieder kostenlos zur Verfügung. Auch wieder eingeführt werden Montagsrabatte für Wien-Card-Inhaber sowie Saisonkarten für Wiener.

