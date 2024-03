Aktuelles 15.03.2024

Viele Drehtage in Wien

Für Filmschaffende ist Wien eine gute Kulisse, immer mehr Projekte werden in Wien umgesetzt.

Serien und Filme, die in der Stadt gedreht werden, werden damit aber auch vermehrt zum Problem für die Wohnbevölkerung. Immerhin bedeuten solche Produktionen auch die Blockade ganzer Straßenzüge oft für mehrere Tage.



652 geförderte Filmprojekte gab es 2023 in Wien, eine Steigerung von 4,5%, von über 3000 Drehtagen entfielen 827 auf Filme und Serien.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Film #Kino #Serien #Wien







