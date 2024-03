Anbieter 20.03.2024

Palais Auersperg: Betreiber insolvent

Im Streit mit dem neuen Eigentümer der Immobilie hat die Mietergesellschaft nun Insolvenz angemeldet. Kommende Veranstaltungen hängen in der Luft.

Rund um Probleme zwischen Eigentümer und Betreibergesellschaft sind beispielsweise die Konzerte des Residenz-Orchesters ausgezogen, Bälle und andere Veranstaltungen stehen aber noch an. Ob sie ohne den Vertragspartner, die insolvente 'Belco'-Gesellschaft, ist unklar, ob es noch eine Möglichkeit der Durchführung gibt.

