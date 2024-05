Tipps 15.05.2024

Sommerkino in der Piaristengasse

Am Platz vor der Kirche gibt es ab 13.6. abends Kinovorführungen. Bis 16.6. geht es jeweils um 21 Uhr los.

Gezeigt werden Heldenkanzler und Lola, Fremont, Anatomie des Falls und Club Zero (chronologisch). Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Film #Kino #Sommer #Open Air #Piaristengasse







